Due tour operator della Repubblica Ceca in visita a Pozzallo

Primi concreti risultati dopo la Bte del turismo extralberghiero svoltasi a Capo d'Orlando e a cui ha partecipato anche il responsabile di Pozzallo del gruppo di Federalberghi, Antonio Barlotta, che ha ben saputo rappresentare ai buyers presenti le esigenze delle attività cittadine. “Basti pensare – afferma Barlotta – che, in queste ore, hanno visitato la nostra città i primi due buyers con cui abbiamo interloquito durante la fiera mentre altri saranno presenti nelle prossime settimane. I due buyers in questione, provenienti dalla Repubblica Ceca, rappresentano due grosse compagnie internazionali e, dopo essere stati a Pozzallo, hanno apprezzato le nostre specialità culinarie, i nostri gelati e la nostra ospitalità e sono ripartiti entusiasti. Sono interessati alla nostra città non solo per il mare e per le spiagge, ma anche per la posizione strategica rispetto alle città barocche”.

Tutto ciò può rappresentare una grande opportunità per tutto l'indotto pozzallese, dalle strutture ricettive alla ristorazione, dal noleggio autobus e Ncc ad altro ancora. “Stiamo strutturando – sottolinea il presidente sezionale di Confcommercio Pozzallo, Giuseppe Cassisi – una serie di attività che, attraverso i nostri rappresentanti locali, serviranno a gettare le basi per un futuro che si annuncia molto interessante. Non a caso, ci siamo occupati di recente di organizzare l’accoglienza ai passeggeri delle navi da crociera. E altre azioni del genere siamo pronti ad attuare anche nelle prossime settimane”. Il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, prosegue: “Abbiamo dimostrato che il lavoro sinergico tra pubblico e privato riesce a garantire sempre frutti notevoli. Tutto ciò a vantaggio di un sistema economico che, per ripartire, ha bisogno di farlo seguendo delle linee guida ben precise e puntando, per quanto possibile, su nuovi mercati. Ringraziamo l’Amministrazione comunale di Pozzallo per la sempre attenta collaborazione fornita nei nostri confronti per il perseguimento di un bene comune che è quello della crescita economica locale”.