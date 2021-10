Ragusa, denuncia del PD: nuovi disagi per emergenza idrica

“La questione dell’emergenza idrica in città rasenterebbe il ridicolo se non parlassimo di un servizio fondamentale e rispetto a cui le problematiche segnalate sono tali e tante da spingere i cittadini a manifestare appieno il loro disagio. Accade, in particolare, con i residenti di via del Serbatoio, con quelli della parte alta del centro storico, in prossimità dell’istituto dei Salesiani, e, più in complessivo, con quelli di buona parte del centro storico superiore. Da tre giorni, a causa di un guasto alla pompa del serbatoio idrico medio alto, si trovano senz’acqua. Dopo avere chiesto innumerevoli spiegazioni a palazzo di Città, soltanto ieri sera, quindi con imbarazzante ritardo, è uscita una comunicazione del Comune in cui si spiega che cosa sta accadendo e i disservizi che potrebbero verificarsi e che, in realtà, già ci sono da giorni”. Così il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Mario Chiavola, che torna a battere su un tasto particolarmente sensibile. “Evidentemente – aggiunge Chiavola – l’Amministrazione comunale sta accusando più di qualche difficoltà nel gestire un settore che, come dicevamo, assume una rilevanza fondamentale per tutta la cittadinanza e rispetto a cui è opportuno garantire risposte efficaci. Quelle stesse che, purtroppo, non sono arrivate e che rende necessario ripensare tutta la gestione del servizio visto che i problemi non si contano. Riteniamo non sia possibile andare avanti in questo modo, con disservizi che continuano a ripetersi come se nulla fosse. Esiste, sempre più, la necessità di trovare una soluzione definitiva alla gestione del servizio idrico integrato”.