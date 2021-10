Under 12 di tennis, la Wimbledon di Floridia vince i provinciali con Giada Pistritto

L'Asd Wimbledon di Floridia, porta a casa successi importanti nei campionati provinciali di tennis riservati agli under 9, 10, 11 e 12, maschili e femminile. Sui campi di Siracusa Tennis Lab, gli atleti allenati da Salvo Amenta e Alberto Brancato, combattutto successo della floridiana Giada Pistritto che negli under 12 ha superato Giulia Moscuzza del Tc Match Ball di Siracusa. Per la Pistritto la vittoria è arrivata al tie break ( 6-1;3-6;10/4).

Nel Singolare maschile (categoria Under 12) Matteo Di Mauro si è arreso solamente al tie break finale a Nicolò Marcinnò del TC Siracusa. La ASD Wimbledon Floridia è riuscita a piazzare due giovani tennisti alle finali di categoria.