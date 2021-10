Rosolini, consegnati i lavori per messa in sicurezza della provinciale per Pachino

“Stamattina, alla presenza dei tecnici responsabili del Genio Civile, sono stati consegnati i lavori alla ditta del secondo accordo-quadro per la messa in sicurezza della Strada proivinciale 26 Rosolini-Pachino”. Lo comunica la deputata regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, che spiega: “Gli interventi prevedono il rifacimento del manto stradale di tutto il tratto per circa 15 chilometri e la realizzazione di una rotatoria all'intersezione con la Sp 56 Bimmisca-Agliastro, con notevoli migliorie in particolar modo sotto il profilo idrogeologico e la regimentazione delle acque meteoriche, per un importo complessivo di oltre 4 milioni di euro”.

La vicepresidente della commissione Antimafia precisa: “Superata questa settimana di allerta meteo, l’impresa procederà, quindi, ad avviare i lavori. Un traguardo atteso e necessario per questa arteria fondamentale nella viabilità della zona Sud. In questa strada di importante collegamento, infatti, si sono verificati tanti incidenti anche mortali e, nonostante ciò, non era inserita in alcuna programmazione per il suo finanziamento. Così sin dal mio insediamento, in sinergia con l’assessore regionale delle Infrastrutture Marco Falcone e il Libero consorzio comunale di Siracusa, ho seguito i diversi passaggi che hanno portato alla definizione di un nuovo progetto, con un importante lavoro svolto da parte degli uffici del Genio Civile. Un concreto percorso che garantirà sicurezza e rispetto dell’incolumità dei tanti automobilisti, e non solo, che ogni giorno transitano la Sp 26 Rosolini-Pachino”.