Ballottaggio a Vittoria, Francesco Aiello (55,44%) è il nuovo sindaco della città

Francesco Aiello, candidato del centrosinistra, è il nuovo sindaco di Vittoria. Nel ballottaggio con il candidato del centrodestra, Salvatore Sallemi, Aiello ha vinto con circa duemila voti di vantaggio sul suo competitor. Grande festa nel comitato elettorale di Aiello.

Aiello, 75 anni, diventa primo cittadino di Vittoria dopo la parentesi del commissariamento del Comune per mafia, durato tre anni. Tra le sue prime dichiarazioni, quella di installare un gazebo davanti al Palazzo comunale per ascoltare, sin da subito, le richieste della popolazione. Aiello ha ringraziato la città per la fiducia che gli è stata accordata, impegnandosi ad affrontare le numerose questione aperte in una comunità tra le più importanti della Sicilia.

NELLA FOTO, i due sfidanti: Aiello (a sinistra) e Sallemi.