Spadola è il nuovo sindaco di Rosolini, al ballottaggio incassa il 55%

Giovanni Spadola, 40 anni, imprenditore nel settore dell'alimentare, è il nuovo sindaco di Rosolini. Sostenuto da tre liste civiche, Giovani Rosolinesi, Insieme per Rosolini e Prima Rosoli, ha battutp il candidato espressione di una civica, Primavera Rosolinesi e di Fratelli d'Italia. Spadola al secondo turno ha ottenuto il 55% raccogliendo nelle venti sezioni della città 4.645 preferenze. Di Rosolini è arrivato a 3.799, pari al 45%.

Al turno di ballottaggio a Rosolini l'affluenza alle urne è stata del 44,46%. Nonostante le brutte condizioni alle urne sono andati a votare 8.882 cittadini.

Per Spadola si tratta di una vittoria epocale, una sfida tra il nuovo progetto delle Civiche e la vecchia guardia della politica. Così il commento a caldo del primo cittadino: "Dedico la vittoria a tutta la città di Rosolini, a mia moglie, la mia famiglia. Sarò il sindaco di tutti e amministrerò la città con una squadra competente". Poi l'abbraccio alla moglie Valentina Bellardita che ha sposato lo scorso 23 agosto. Per la coppia un 2021 da incorniciare.