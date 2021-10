Ballottaggi Sicilia, Boccia: il centrosinistra vince con unità e campo largo

“Con i ballottaggi in Sicilia e nelle Regioni a Statuto speciale si è chiusa questa tornata delle amministrative e anche i risultati nei comuni siciliani hanno confermato il trend nazionale, con i candidati sindaci della coalizione progressista e riformista di Favara, San Cataldo, Lentini e Vittoria che hanno battuto i candidati delle destre. Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto anche in Sicilia, merito dell’impegno di tutti i militanti e dell’intenso e proficuo lavoro fatto dal segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, e dell’intero gruppo dirigente. Unire la coalizione in ogni città, allargando il campo alle forze politiche alternative alle destre litigiose che guidano la Regione Sicilia, è stato fondamentale. Il PD ha avuto il merito di aver ricercato sempre le ragioni della coalizione riformista, progressista e aperta all’alleanza con il M5S e a tutti quei movimenti che hanno equità e giustizia sociale nel proprio dna. Anche questi ballottaggi hanno dimostrato che la strada tracciata in questa tornata amministrativa è giusta; con unità e coesione si vince anche in Sicilia. Buon lavoro ai neo sindaci Antonio Palumbo, Gioacchino Comparato, Rosario Lo Faro e Francesco Aiello”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale.