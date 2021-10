Palermo, Conad tra i main sponsor del campionato di calcio tra magistrati

Anche quest'anno Conad sarà tra i main sponsor del Campionato nazionale di calcio a 8 per magistrati, che si svolgerà a Palermo dal 29 ottobre al 1 novembre. Conad, azienda di riferimento della grande distribuzione in Sicilia, conferma il suo impegno economico e sociale nei confronti del territorio sostenendo manifestazioni che portano lustro alla regione come il Campionato nazionale di calcio per Magistrati, giunto alla settima edizione e organizzato nel capoluogo siciliano.

“Per Conad appartenere alla comunità significa avere un ruolo attivo, anche supportando eventi come questo che promuovono il territorio e creano un indotto positivo per la collettività a 360 gradi”, spiega Vittorio Troia, direttore generale PAC 2000A Conad, divisione Sicilia.

Il torneo si articolerà sui campi della Polisportiva Calcio Sicilia di via La Loggia a Palermo, dove quindici squadre provenienti da diverse regioni italiane si affronteranno in 3 gironi eliminatori. Il calcio di inizio della competizione - che vedrà scendere in campo oltre 300 magistrati italiani - è previsto alle ore 10 di venerdì 29 ottobre con il derby fra Palermo e Caltanissetta. Il torneo proseguirà poi nelle giornate del 29 e 30 ottobre, mentre il 31 ottobre sono previste le partite di playoff e di playout e giorno 1 novembre si disputeranno le finali dal 14esimo al primo posto.

In programma - alle ore 21 del 29 ottobre - il “Concerto della Legalità” , organizzato dall'Arma dei Carabinieri, che si svolgerà al Teatro Massimo, con la partecipazione della Fanfara del XII Reggimento dei Carabinieri e la presenza del duo siciliano Ficarra e Picone e dei Sansoni.