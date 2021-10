Modica, un panettone solidale: iniziativa del Caffè Adamo e della Casa di Toti

Il caffè Adamo, storico bar di Modica, produrrà una serie di panettoni con gocce di cioccolato che permetteranno alla Casa di Toti di ricavare degli introiti che permettono di portare avanti il progetto di questa Opera sociale, oggi frutto di una grande squadra. Il Collettivo Foodstep in collaborazione con il partner RT Studio di Siracusa ha realizzato gli involucri dei panettoni. La Casa di Toti ha iniziato le sue attività lo scorso maggio. Si tratta di un casale antico, in contrada San Filippo a Modica, ristrutturato e adibito a B&B Etico, accessibile a tutti. Ma c’è una particolarità, è gestito da “ragazzi speciali” ovvero affetti da neurodiversità. Grazie a questa possibilità i ragazzi riescono ad integrarsi e trascorrere attivamente, e in modo propositivo, la loro quotidiana attività. Il plauso va a Muni, la mamma di Toti, e a tutti gli sponsor che hanno permesso che questo “sogno” si concretizzasse. I ragazzi di Casa di Toti saranno quindi impegnati al confezionamento dei panettoni che serviranno alla Casa di Toti da autofinanziamento: per questo il prezzo del panettone è inteso come contributo solidale.

I panettoni con gocce di cioccolato si possono trovare a Catania presso lo studio Parentage in via Pasubio, 33 o a casa di Toti a Modica da fine novembre, previa prenotazione al seguente indirizzo e-mail: info@lacasaditoti.it. Info 3335324030. Precisiamo che il contributo liberale è di euro 22,00.

Gli involucri impreziositi dal disegno colorato della Casa di Toti sono stati realizzati con materiali totalmente riciclabili.