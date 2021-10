Modica, ticket bus per gli universitari: al via le domande

Fino al 31 marzo sarà possibile, compilando l’apposito modulo, presentare istanza per accedere al beneficio del rimborso del ticket bus per tutti gli studenti modicani iscritti negli Atenei siciliani di Catania, Messina, Palermo, Enna e Ragusa. E’ il terzo anno consecutivo che viene riproposta questa iniziativa che oggi ha visto anche il pagamento delle ultime 43 istanze. Questi studenti si vedranno accreditate le somme nei prossimi giorni per un ammontare di poco più di 6000 euro. Le somme verranno accreditate con cadenza semestrale. Bisognerà presentare istanza fino al 31 marzo 2022 presso l’ufficio di protocollo del Comune di Modica allegando i biglietti originali per un massimo di due a settimana. Sarà necessario essere in regola con i pagamenti delle tasse universitarie che bisognerà allegare alla domanda di accesso alla misura.