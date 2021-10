Lo Studio Teologico San Paolo di Catania inaugura l'anno accademico

Ci saranno l’Arcivescovo di Catania, Monsignor Salvatore Gristina, e il Vescovo di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, ad inaugurare, mercoledì 27 ottobre alle ore 16, l’anno accademico 2021/2022 dello Studio Teologico San Paolo di Catania, nel solco del tema della sinodalità così come indicato da Papa Francesco per il percorso della Chiesa nei prossimi anni e con l’intento di avviare una specifica riflessione su come questo tema possa essere declinato e attraversato in modo specifico nel contesto accademico.

«Per questo abbiamo voluto che l’apertura del nostro anno accademico - spiega il Direttore dello Studio, Antonio Sapuppo - fosse affidata in particolar modo alla prolusione di Monsignor Raspanti, che seguirà la celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Gristina. In qualità di vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Raspanti parlerà ai nostri docenti, ai nostri studenti e a tutti coloro che vorranno partecipare a questo momento solenne, per noi il più significativo dell’anno, proprio dei primi passi del cammino sinodale delle Chiese in Italia. Un nuovo anno di studi inizia a pochi giorni dall’inaugurazione del Sinodo sulla sinodalità e anche noi saremo mossi da questo orientamento che Papa Francesco indica alla Chiesa universale. L’ascolto e il discernimento come parole chiave, indirizzo specifico per le chiese locali, dovranno infatti trovare applicazione anche negli istituti accademici, innanzitutto nell’incontro a tu per tu con ogni fratello e ogni sorella, nel segno di un autentico atteggiamento di accoglienza e recepimento delle osservazioni, delle domande, delle difficoltà della nostra comunità. Con Monsignor Raspanti cercheremo di riflettere su come affrontare questo tempo che va dal 2021 al 2023».