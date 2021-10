Palermo, all'Istituto Cervantes conferenza “I libri e le lingue di Alfonso X il Saggio”

Nell'anno in cui si celebra l'ottocentesimo anniversario della nascita di Alfonso X, re di Castiglia e León (1252-1284), l’Istituto Cervantes Palermo (via Argenteria Nuova, 33) organizza la conferenza “I libri e le lingue di Alfonso X il Saggio”, a cura della professoressa Inés Fernández-Ordóñez. L'incontro, in programma per giovedì 28 ottobre, dalle ore 18.00, presso i locali della chiesa di Santa Eulalia dei Catalani (via Argenteria, 19), punta ad offrire una panoramica sui libri che il Re Saggio - l'unico dei re iberici a cui è stato conferito questo appellativo - fece comporre, attraverso le lingue in cui furono scritti e le ragioni fondamentalmente politiche per cui intraprese questa ampia impresa culturale. La conferenza si svolgerà con traduzione consecutiva spagnolo-italiano-spagnolo.