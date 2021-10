Comiso, torna in attività la scuola di teatro diretta dal regista Walter Manfrè

Torna in piena attività, anche grazie alle nuove normative anticovid che hanno previsto meno restrizioni per il mondo della cultura, l’International Theatre Centre di Comiso, la scuola per attori che è diretta dal regista Walter Manfrè e che ormai da sei anni forma giovani attori attraverso un’intensa attività didattica e con la presenza di importanti attori e registi italiani che vengono a svolgere masterclass e stage. Una grande opportunità soprattutto per i giovani che intendono cimentarsi nel non semplice ambito teatrale ma che possono accedere ad una formazione di altissima qualità senza dover sostenere i costi eccessivi di una permanenza nelle grandi città come Roma o Milano per frequentare analoghe scuole di teatro.

“Nelle ultime settimane si è svolto il primo step formativo con le lezioni dedicate all’educazione della voce e al canto corale, condotte da Simonetta Cartia - spiega Manfrè - Adesso l’International Theatre Centre si avvia ad entrare nel cuore della propria programmazione didattica con la presenza dell’attore Enoch Marrella che condurrà un seminario di notevole interesse”.

Marrella, veronese, si è diplomato all'Accademia Silvio D'Amico di Roma circa 12 anni fa, e ha poi intrapreso un personalissimo percorso da attore solista che lo ha portato oggi ad esibirsi in un affascinantissimo spazio della capitale, esercitandosi su un tipo di recitazione e di repertorio dedicato ad Ettore Petrolini e Karl Valentin, mitici rappresentanti del Kabaret europeo e del Cabaret tedesco del primo 900. La vena comico-sarcastica dell'attore è quindi protagonista delle sue "lezioni" folli che coinvolgeranno gli allievi dentro il mondo surreale e grottesco proprio dell'avvio di un teatro contemporaneo che cominciava a bandire quello aulico e melenso dell'800. Le lezioni saranno caratterizzate dalla possibilità che gli attori avranno di partecipare fino ad essere tirati sul palcoscenico dal maestro, un’esperienza molto formativa.

Il seminario, che potrà essere fruito anche da iscritti esterni, si svolgerà dall'1 al 7 novembre presso l'International Theatre Centre ogni giorno dalle 19 alle 22. Il momento formativo culminerà in un saggio spettacolo che sarà poi rappresentato all’interno dei suggestivi spazi del Castello Aragonese Naselli nei giorni 6 e 7 novembre. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 3496720863.