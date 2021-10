Giornata mondiale della lotta alla polio: l'impegno della Rotary Foundation

Il 24 ottobre ha visto ricorrere il cruciale World Polio Day. Nell'ambito della Rotary Foundation che ha da anni istituito un apposito programma per l'eradicazione di questa patologia, anche nel nostro distretto, i webinar informativi, le raccolte fondi e le iniziative in tema e gli sforzi profusi non conoscono sosta.

La poliomielite, dal greco “midollo grigio" rappresenta una patologia infettiva contagiosa trasmessa per via oro- fecale causata da 3 ceppi diversi del poliovirus, famiglia degli enterovirus.

Dopo una prima fase storica che ha colpito prevalentemente le fasce giovani della popolazioni, per poi allargarsi a tutte le età, le ondate cicliche di polio hanno toccato drammatici picchi anche nel contesto europeo negli anni ‘50 e ‘60 del secolo scorso.

Sensibilizzare, promuovere migliori condizioni socio- economiche e igieniche e soprattutto vaccinare rappresentano la triplice via d'uscita ad un morbo subdolo che insinuandosi nel midollo spinale provoca atrofia, paralisi muscolare, e se non tempestivamente trattata un esito infausto.

Lungi dal terrorismo medico, rimane comunque fondamentale, sottolineare come nel nostro mondo occidentalizzato solo pochi decenni e grazie alla immunizzazione passiva (anti polio Salk e Sabin rispettivamente IPV e OPV) in Italia inserita in una inoculazione esavalente e resa obbligatoria per l’età pediatrica, sia stato possibile, si spera in via definitiva, sconfiggere la malattia.

La “vittoria” nei continenti europeo, e nordamericano non devono distogliere l'attenzione da sacche di endemicita' ancora presenti in Afghanistan, Pakistan, Nigeria, solo per citare alcune nazioni coinvolte, e dai casi di importazione.

Un dramma che posto momentaneamente in secondo piano dalla pandemia da Covid 19, e dalla scottante polemica su vaccinazioni e obbligo Green Pass, va invece posto in primo piano, per sottolineare un incessante impegno “SI Vax".

Il traguardo di un mondo senza Polio è ambizioso, ma possibile, grazie al constante impegno di ognuno di noi, rotariani, rotaractiani e non, cittadini partecipativi, attivi e sensibilizzati in un'ottica di vera equità e giustizia sociale e sanitaria.

Chiara Russo