Maltempo, sgomberate alcune famiglie: scuole chiuse nel Siracusano

Il maltempo che si sta abbattendo nel Siracusano sta provocando disagi e allagamenti in tutto il territorio. A Carlentini alcune famiglie sono state sgomberate da due fabbricati a rischio per il crollo di un costone roccioso. A Siracusa molte strade si sono trasformate in veri e propri fiumi che hanno costretto i residenti a rimanere chiusi in casa. E' il caso di viale Ermocrate o di alcune vie ad Epipoli. Il sindaco di Siracusa Francesco Italia ha firmato un'ordinanza che dispone per domani, terzo giorno consecutivo, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. "Una decisione assunta insieme agli altri sindaci della provincia" afferma Italia che ha invitato la popolazione a limitale al massimo gli spostamenti.