Migranti, naufragio nell'Egeo: morti 4 bambini

Quattro bambini annegati, un disperso. Questo il bilancio del naufragio di un'imbarcazione che trasportava migranti al largo dell'isola greca di Chio, nell'Egeo settentrionale, davanti alle coste della Turchia. "E' tragico, ma malgrado tutti gli sforzi messi in atto dalla Guardia Costiera greca, la morte di quattro minori, di età compresa tra i 4 ed i 14 anni, è confermata, una persona risulta dispersa, 22 sono state tratte in salvo", ha comunicato il ministro greco delle Migrazioni, Notis Mitarachi su Twitter. "Le autorità turche - ha aggiunto il ministro - devono fare di più per impedire all'origine lo sfruttamento ad opera di gang criminali. Queste traversate non dovrebbero neanche verificarsi", ha aggiunto. "E' la realtà dello sfruttamento dei migranti da parte di gang criminali nell'Egeo - trafficanti senza scrupoli che mettono a rischio le vite su gommoni sovraccarichi non adatti alla navigazione in mare al largo di Chio", ha ancora denunciato il ministro.