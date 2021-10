Tassazione eToro: tutto quello che devi sapere sulla dichiarazione dei redditi

eToro è attualmente uno dei broker online più apprezzati sul mercato e a testimoniarlo è di certo la crescente acquisizione di nuovi utenti che periodicamente viene osservata sui dati rilasciati dalla società di Yoni Assia. Naturalmente l'enorme appeal esercitato sugli investitori è dovuto principalmente ai servizi di alto livello erogati ai propri clienti, fra cui spiccano il social trading integrato nella piattaforma di negoziazione e i copyportfolios, nati per offrire un sistema alternativo di gestione del risparmio; tuttavia un fattore da non sottovalutare è rappresentato dalla capacità dell'intermediario di adeguarsi velocemente alle richieste degli utenti aggiornando costantemente con nuove proposte gli strumenti finanziari disponibili per la negoziazione. In tal senso è recentissimo l'annuncio dell'arrivo di quattro nuovi crypto asset sul TOL di eToro -Curve, Cosmos, 1Inch, The Graph- proprio per ampliare la gamma di sottostanti appartenenti ad un settore in forte fermento.

Il regime fiscale per l'operatività con eToro

A voler essere pignoli un aspetto molto importante in tema di investimenti -mai affrontato o se trattato, solo marginalmente-, riguarda la fiscalità a cui si è soggetti operando mediante una società appartenente a questa tipologia di broker. Difatti, non fungendo eToro da sostituto d'imposta, non è possibile selezionare il regime amministrato e di conseguenza i vari adempimenti dichiarativi sono a carico del risparmiatore.

Per approfondire l'argomento risulterà di certo utile la guida “etoro dichiarazione redditi”, proposta dal portale investingoal.it, in cui professionisti del settore scandiscono passo dopo passo la procedura per evadere correttamente l'iter burocratico richiesto dal regolatore.

Dichiarazione: come estrapolare i dati dal cruscotto eToro

Quando si opera in regime dichiarativo la documentazione da presentare è riferita all'attività finanziaria riguardante tutte le negoziazioni concluse nell'anno solare precedente. In particolare, nella certificazione il quadro RT -in cui si osservano eventuali plusvalenze o minusvalenze- è preposto alla registrazione dei trade, mentre il quadro RW ha fini di segnalazione -consistenze, transazioni, calcolo IVAFE-.

In fase di compilazione, quindi, è opportuno farsi assistere da un consulente fiscale a cui fornire tutti i dettagli dell'operatività realizzata: la procedura prevista da eToro per estrapolare i dati è molto semplice, nella sezione portfolio è sufficiente infatti selezionare cronologia, per filtrare le compravendite concluse e il periodo di tempo oggetto della dichiarazione, per poi salvare il tutto in formato pdf o in formato excel.

Tassazione sugli strumenti finanziari

La plusvalenza è il valore che si genera vendendo un'attività finanziaria ad un prezzo superiore rispetto a quello di acquisto, di contro, quando si realizza una perdita nel concludere una negoziazione round turn, si genera una minusvalenza. Al capital gain, pertanto, è applicata una tassazione: sui i Contratti per Differenza è prevista un'aliquota del 26%, mentre il capital loss non solo non prevede alcun versamento ma può essere utilizzato per abbattere l'imponibile per quattro esercizi fiscali successivi rispetto all'anno di chiusura del trade.

Naturalmente la compensazione può avvenire solo all'interno dello stesso gruppo di reddito: nello specifico la plusvalenza da CFD appartiene ai redditi diversi e può essere compensato da minusvalenze da redditi diversi. Ad esempio i dividendi rappresentano redditi da capitale e non possono compensare minus da redditi diversi; gli ETF armonizzati, ancora, ricadono in un'eccezione: il capital gain appartiene a redditi da capitale e il capital loss appartiene a redditi diversi.

Naturalmente, come evidenziato dagli esperti di investingoal.it, all'interno di queste line guide ci sono dei casi particolari. La tassazione sui dividendi -per la presenza di titoli esteri- è trattata da eToro con una ritenuta d'acconto leggermente superiore all'aliquota d'imposta, che concorre alla formazione di credito, argomento da approfondire con il proprio consulente fiscale. Inoltre, per quanto riguarda gli ETF non armonizzati, l'eventuale plusvalenza concorre alla formazione del reddito imponibile da lavoro e di conseguenza si applicano le aliquote dei i vari scaglioni Irpef.