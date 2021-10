A Milano al caffè letterario Incipit23 si presenta "Modica – Storie di vita e altre dolcezze"

Dopo il grande successo in Sicilia, Marco Sammito porta "Modica – Storie di vita e altre dolcezze" al pubblico milanese con due appuntamenti per dare a tutti l’opportunità di partecipare a questa nuova presentazione. Nuova anche per la location, il caffè letterario Incipit23, appena inaugurato a Milano in via Casoretto 42, che proprio con la raccolta di racconti modicani apre la sua prima stagione di eventi culturali.

Così, se l’estate siciliana ha decretato il successo di critica e lettori per il primo libro del giornalista Sammito (già alla seconda edizione con la casa editrice indipendente di Tomaso Nigris, Incipit 23), l’autunno meneghino preannuncia nuove, grandi soddisfazioni per Modica – Storie di vita e altre dolcezze, che sarà presentato dalla viva voce dell’autore venerdì 29 ottobre 2021 dalle ore 18:30 e sabato 30 ottobre dalle ore 17:00, nella sala giardino verticale del nuovo caffè letterario. Gli eventi saranno moderati dalle giornaliste Viviana Sammito (venerdì) e Barbara Ainis (sabato).

Al termine delle presentazioni saranno offerte dolcezze modicane. La partecipazione è libera sino ad esaurimento posti, nel rispetto delle norme anti-Covid.