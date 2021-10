Maltempo, sospesa domani raccolta rifiuti a Siracusa

Per il perdurare delle avverse condizioni meteo che stanno interessando le tre province della fascia orientale della Sicilia, l’Ufficio Igiene urbana del Comune di Siracusa invita i cittadini a non depositare, stasera e domani mattina, il rifiuto indifferenziato la cui raccolta è prevista ogni giovedì. Il turno sarà recuperato appena sarà ristabilita la normalità.

Infatti, la maggior parte degli impianti di conferimento utilizzati dal Comune non sono accessibili perché si trovano nella piana di Catania e hanno subito gravi danni a causa della pioggia di questi giorni e del fango che si è formato. l rifiuti conferiti e non ritirati, inoltre, per effetto delle abbondanti piogge previste e spinti dalla forza dell’acqua, potrebbero finire nelle caditoie provocando l’ostruzione dei canali di gronda, causa degli allagamenti delle strade, peggiorando pesantemente le conseguenze dei temporali.