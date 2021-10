Scordia, militari e mezzi dell'Esercito impegnati nelle operazioni di bonifica

Militari e mezzi dell'esercito sono impegnanti nell'opera di soccorso e messa in sicurezza di Scordia, paese tra i più colpiti dal nubifragio dove è morto un uomo e la moglie risulta dispersa. E' quanto disposto dalla Prefettura di Catania dopo il vertice di stamattina col capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio.

In contrada Principessa sono arrivati militari del nucleo di ricognizione del Genio della Brigata Aosta con propri automezzi, come escavatori e idrovore. E' stato disposto che tutte le risorse specializzate siano destinate a Scordia, dove arriveranno militari dell'esercito da Catania, Messina e Palermo e anche dalla Campania.

FOTO ANSA