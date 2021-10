Vittoria, insediamento a Palazzo Iacono di Francesco Aiello sindaco per la settima volta

Cerimonia di insediamento a Palazzo Iacono per il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, primo cittadino per la settima volta. Dopo la proclamazione ufficiale e la consegna della fascia tricolore, si è svolta la prima riunione della nuova giunta comunale composta Cesare Campailla , Filippo Foresti, Giuseppe Fiorellini, Giuseppe Nicastro, Francesca Corbino, Katia Ferrara e Anastasia Licitra.

Aiello, sostenuto da una coalizione di centrosinistra, ha vinto il ballottaggio con il candidato sostenuto dalla coalizione di destra, Salvo Sallemi, raggiungendo il 56,09% e circa 3.000 voti in più del suo avversario.

La maggioranza consiliare sarà composta da 14 Consiglieri Comunali contro i dieci dell'opposizione.