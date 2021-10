Acireale, il segretario nazionale dell'Ucsi Salvatore Di Salvo incontra il vice presidente della Cei

Il Segretario nazionale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana (UCSI), Salvatore Di Salvo, è stato ricevuto dal vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, nel corso di un incontro al quale hanno presenziato anche il consigliere nazionale Gaetano Rizzo ed il presidente del Collegio dei garanti, Antonio Foti. Il segretario Di Salvo ha consegnato a mons. Raspanti una copia di “Pensare il futuro”, volume che contiene e sviluppa la ricerca eseguita dalla Facoltà di Scienze della comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana con la prefazione di Padre Francesco Occhetta, consulente ecclesiastico nazionale dell’Unione Cattolica Stampa Italiana. Il vicepresidente della CEI ha apprezzato la ricerca, si è messo a disposizione per eventuali corsi o incontri futuri che possano coinvolgere, in particolare, i giovani ed ha elogiato l’azione condotta dall’UCSI sia in ambito siciliano, sotto la guida del presidente Domenico Interdonato, che nazionale, attraverso il concreto contributo fornito al neopresidente, Vincenzo Varagona, sia dal segretario Salvatore Di Salvo che dai consiglieri Gaetano Rizzo e Domenico Pantaleo nonché da Antonio Foti e Salvatore Catanese, nella qualità di presidenti – rispettivamente – del Collegio dei garanti e dei Revisori dei conti.