Covid, ancora in calo i positivi al virus nel Ragusano: sono 167

Scende ancora il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano: sono 167: 154 in isolamento domiciliare, 6 ricoverati in ospedale, 1 in foresteria al paternò Arezzo di Ragusa Ibla. Nessun morto negli ultimi giorni, le persone decedute dall'inizio della pandemia sono sempre 371. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 3, Chiaramonte Gulfi 4, Comiso 23, Giarratana 3, Ispica 4, Modica 11, Monterosso Almo 0, Pozzallo 6, Ragusa 53, Santa Croce Camerina 3, Scicli 6, Vittoria 38.