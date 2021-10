Siracusa, crolla un pezzo di costone roccioso al Monumento ai caduti

Il maltempo ha fatto crollare una parte di un costone roccioso nell'area del Monumento ai Caduti a Siracusa. I tecnici della Protezione civile ed i vigili del fuoco, che hanno transennato la zona, flagellata dall'azione erosiva del mare, stanno valutando la portata del cedimento. Su quel versante, ci sono alcune attivita' economiche, tra cui un ristorante, un bar ed un albergo, ma "al momento sono in corso le valutazioni dei nostri tecnici, per cui la decisione se ampliare l'area da interdire la prenderemo non appena avremo informazioni piu' precise", dice all'AGI il sindaco di Siracusa, Francesco Italia. Lo stesso sindaco, poche ore fa, ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole dopo la proclamazione dell'allerta arancione della Protezione civile.