Maltempo, scuole chiuse nel Siracusano e udienze sospese

I sindaci del Siracusano, dopo la proclamazione dell'allerta arancione della Protezione civile, hanno disposto anche per la giornata di domani la chiusura delle scuole. In merito alla situazione del capoluogo, il sindaco Francesco Italia ha ordinato la chiusura dei mercati rionali, degli impianti sportivi cittadini pubblici e privati all'aperto, dei parchi pubblici, compresi il Parco archeologico della Neapolis, il Castello Maniace ed il Castello Eurialo, dei cimiteri ed il divieto di attivita' collettive all'aria aperta. Il presidente del Tribunale di Siracusa, Dorotea Quartararo, ha deciso di prorogare fino a venerdi' la sospensione delle udienze, "ad eccezione delle udienze di convalida - scrive il presidente - non rinviabili per imminente scadenza dei termini, nonche' dei processi con imputati detenuti in cui, a giudizio del magistrato giudicante, sia imminente la scadenza dei termini di custodia cautelare, fatta salva la possibilita' per l'imputato ed il suo difensore di chiedere il rinvio dell'udienza stessa con le conseguenze di legge".