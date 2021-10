Modica, incendio in una casa di cura: due persone intossicate dal fumo

Incendio nel pomeriggio di oggi nella casa di cura Osiris, in contrada Cozzo Rotondo, a Modica. Le fiamme si sarebbero sviluppate da un materasso in una stanza del terzo piano. L'allarme è stato lanciato subito dagli operatori della casa di cura e in pochi minuti l'immobile è stato evacuato. Tempestivo l'intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Modica che hanno provveduto a spegnere le fiamme e, successivamente, ad effettuare controlli tecnici nell'edificio. Due operatori della casa di cura sono rimasti leggermente intossicati dal fumo e hanno dovuto fare ricorso alle cure del Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. L'immobile che ospita la casa di cura è momentaneamente inutilizzabile.