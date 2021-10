Presidio degli edili a Palermo per la sicurezza nei cantieri

Domani in piazza Ruggero Settimo a Palermo, a partire dalle ore 9, si terrà un presidio degli edili di Fillea, Filca, Feneal in occasione della settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. Accanto al gazebo allestito accanto al teatro Politeama si terrà un volantinaggio per distribuire materiale informativo sulle misure di sicurezza da rispettare nei luoghi di lavoro. Sarà anche l'occasione per lanciare i temi della manifestazione nazionale unitaria degli edili del 13 novembre a piazza SS. Apostoli a Roma per chiedere con forza al governo l'adozione di provvedimenti con cui mettere fine alla catena di morti sul lavoro e ridare sicurezza e certezze di diritti ai lavoratori. Nel 2021, fino al mese di ottobre, secondo i dati del comitato consultivo Inail, ci sono stati complessivamente 767 infortuni mortali in Italia, di cui 33 in Sicilia e 9 a Palermo. "Il settore delle costruzioni è quello maggiormente colpito, si registra in Italia una vittima ogni 48 ore. Gli ultimi episodi di infortuni mortali anche nei nostri cantieri ci spingono sempre più a denunciare le criticità, che sono ormai palesi, legate alla sicurezza nei cantieri", dicono il segretario generale Fillea Cgil Palermo Piero Ceraulo, il segretario generale Filca Cisl Palermo Trapani Francesco Danese e il segretario generale Feneal Uil Messina Palermo Pasquale De Vardo. Al termine del presidio, la rappresentanza di lavoratori edili si recherà a Palazzo delle Aquile per incontrare il Consiglio comunale. "Chiederemo a tutte le forze politiche di Sala delle Lapidi di concludere l'iter per l'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, che da tempo è inserito all'ordine del giorno. Abbiamo la necessità, per dare rilancio al settore e all'occupazione, che attraverso l'approvazione del piano triennale si mettano in cantiere opere pubbliche importanti e strategiche per la città di Palermo" dicono i sindacalisti.