Maltempo, altra notte di tregua a Catania: attesa per il ciclone

Seconda notte metereologica di 'tregua' a Catania dove il cielo è parzialmente coperto, tanto da fare apparire tra le nuvole, dopo diversi giorni, il sole. Oggi la città vivrà la prima delle due giornate di apparente semi lockdown da allerta meteo per la chiusura preventiva di scuole, negozi, uffici pubblici e di tutte le attività non essenziali per timore dell'arrivo di un ciclone che, in formazione tra la Sicilia e Malta, si teme possa assumere caratteristiche tropicali diventando un uragano mediterraneo, un 'MediCane'. Il suo probabile arrivo sulla costa ionica della Sicilia e della Calabria è stimato tra la tarda serata di oggi e domani. Se dovesse impattare con la terra la zona interessata, secondo le previsione dei meteorologi, sarà sferzata da venti tempestosi, piogge battenti e insistenti per oltre 24-48 ore. Attorno al centro depressionario i venti potrebbero soffiare con raffiche superiori ai 100 km l'ora generando intense mareggiate sulle coste. Per questo, e alla luce della drammatica esperienza vissuta col nubifragio di appena due giorni fa, a Catania alcuni negozianti hanno provveduto a 'sigillare' le vetrine con silicone o a proteggerle con del legno o messo sacchi di sabbia davanti ai negozi. Scene assolutamente inedite per la Sicilia. Durante la notte sono proseguiti i lavori dei volontari del dipartimento regionale della Protezione civile e del Comune di Catania, soprattutto con le idrovore per ripulire le strade e le caditoie del fango e dei detriti trasportati dai 'fiumi' che il nubifragio aveva causato. Il nubifragio ha già fatto registrare due vittime: un 53enne originario di Floridia, nel Siracusano, Paolo Claudio Agatino Grassidonio, 53 anni, volontario dell'associazione nazionale carabinieri (Anc) di Nicolosi.

annegato due giorni fa dopo essere sceso dall'auto a Gravina di Catania, e un 67enne, quattro giorni fa a Scordia. La moglie di quest'ultimo è dispersa e le ricerche ancora continuano. Tutti e tre sono stati travolti dalla furia dell'acqua in strada.