Miccichè: "Vogliamo il partito di Renzi nel Centro destra"

Il leader di FI in Sicilia Gianfranco Miccichè in un'intervista al Corriere della Sera afferma: "Vogliamo il partito di Renzi nel centrodestra" ed "è un obiettivo già raggiunto per le Comunali di Palermo. Sceglieremo insieme il candidato per la successione a Leoluca Orlando, in primavera. Già deciso a cena". Su come sia nata la cena a Firenza con il leader di Iv, Miccichè spiega: "Nessun mistero. Deputati vicini a Renzi come Nicola D'Agostino e Edy Tamajo, con Sicilia futura, da tempo spingevano per un dialogo. E arriva l'invito di Renzi. 'Vieni a Firenze?'. Se mi porti da Pinchiorri, rispondo", "ottimo vino". "Collaborazione certa adesso con Renzi e con i nostri amici di Sicilia futura per Palermo. Poi vedremo per le Regionali", aggiunge. E su un possibile ingresso di Renzi nel centrodestra con Salvini, rimarca: "Nessuno sgancio. Il mio obiettivo è stare tutti insieme. Con gli uomini di Renzi e Salvini insieme. Perché Salvini non dovrebbe accettare un allargamento verso il centro?".