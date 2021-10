Finanziamenti agevolati alle imprese, Confcooperative Ragusa: ecco le regole

Nuove linee di finanziamento agevolato per l’internazionalizzazione delle imprese a valere sul Fondo 394/81. Confcooperative territoriale Ragusa comunica alle imprese associate, che, dopo il webinar di approfondimento organizzato nei giorni scorsi tra l’Alleanza delle cooperative italiane in collaborazione con Simest, possono essere presentate le richieste di finanziamento, a sportello, direttamente sul portale Simest dal 28 ottobre (vale l’ordine cronologico di presentazione). E’ già possibile da ora precaricare il modulo di domanda firmato digitalmente. “Le risorse del Fondo – chiarisce il presidente provinciale Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino (nella foto) – sono destinate esclusivamente alle imprese di piccola e media dimensione: la finalità dello strumento è supportarne la competitività internazionale finanziandone la transizione digitale ed ecologica. E’ bene precisare che, per assicurare la massima diffusione degli interventi agevolativi e consentire l’accesso a un più ampio numero di imprese, ogni azienda potrà presentare una sola domanda di finanziamento a tasso agevolato (attualmente lo 0,055% annuo)".

Il tetto di cofinanziamento a fondo perduto arriva fino al 40% per le Pmi che hanno almeno una sede operativa in Sicilia. A queste imprese è altresì riservato il 40% della dotazione complessiva del Fondo, ossia 480 milioni di euro. Sono escluse dalla misura le cooperative agricole con codice prioritario 01. Le risorse del Fondo saranno veicolate attraverso tre nuove linee progettuali: transizione digitale ed ecologica delle Pmi a vocazione internazionale; partecipazione delle Pmi a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema; sviluppo del commercio elettronico delle Pmi in Paesi esteri (e-commerce).