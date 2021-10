Modica, furto con spaccata ai danni di una profumeria di via Sacro Cuore

Un altro furto con "spaccata" a Modica, ai danni della profumeria Mabù, dopo quelli che si sono verificati, negli ultimi mesi ai danni di due oreficerie di corso Umberto, di un negozio di abbigliamento, sempre in corso Umberto, e della stessa profumeria, il 3 agosto scorso. Anche la notte scorsa, al quartiere Sacro Cuore, i malviventi hanno agito con il metodo della "spaccata", sfondando la vetrina con un'auto usata come "ariete" e arraffando quanto era possibile portare via in pochi minuti. Ancora da quantificare l'ammontare del bottino. Sul furto indagano i carabinieri.