Modica, allerta “rossa”: chiuse anche le scuole private e i Centri sociali

Domani, venerdi 29 ottobre, tutte le scuole di ogni ordine e grado in territorio modicano rimarranno chiuse, ivi comprese le scuole private e paritarie. Inoltre sono stati chiusi i centri anziani ed il centro diurno di Via Sacro Cuore. Lo ha stabilito il sindaco dopo un consulto con i vertici della Protezione Civile che avevano appena ricevuto un preoccupante bollettino meteo che innalza il livello di allerta a “rosso”. Nel corso delle prossime ore e soprattutto durante la giornata di domani venerdì 29 ottobre con una traiettoria al largo delle coste della Sicilia sud orientale potrebbe prendere vita il fenomeno identificato come Medicane. La parola deriva dalla fusione dei termini inglesi Mediterranean e Hurricane e si tratta di un fenomeno meteorologico del mar Mediterraneo con caratteristiche simili a quelle che troviamo negli uragani. Ad oggi la preoccupazione maggiore riguarda l’ abbondante quantità di precipitazioni che si potrebbero concentrare in poche ore nel nostro territorio. “L’allerta rossa – commenta il Sindaco – l’abbiamo ricevuta nel primo pomeriggio. Alla decisione già presa di chiudere le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, oggi abbiamo aggiunto anche la chiusura di quelle private e paritarie per la giornata del 29 ottobre. Il Centro Operativo Comunale si è insediato nel pomeriggio e rimarrà attivo fino al cessato allarme. Nelle scorse settimane abbiamo provveduto a ripulire gli argini e i letti dei torrenti da ogni forma di detrito per evitare intasamenti e straripamenti. Rimangono valide dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, le indicazioni di non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari e non rifugiarsi in cantine, garage o luoghi sottomessi al livello stradale. Tutte le squadre di volontari saranno disponibili e pronte all’intervento”.