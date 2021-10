Palermo, alle startup Kymia e CertiCloud ex aequo l’edizione 2021 di StartCup Sicilia

Le startup Kymia e CertiCloud si sono aggiudicati ex aequo l’edizione 2021 di StartCup Sicilia che si è svolta a Palermo nella sede del Consorzio ARCA.

Kymia (Università di Catania), parte dall’idea innovativa di produrre cosmetici dal mallo del pistacchio di Bronte. L’innovazione risiede nel fortissimo potere antiossidante di Pistactive-f, il nuovo principio attivo brevettato e nel donare una nuova vita ad uno scarto, il mallo, nella sua forma migliore, visto che il 40 per cento della lavorazione del pistacchio di Bronte viene scartata.

CertiCloud (Università di Palermo) è una suite di servizi web concepita per sfruttare le nuove tecnologie della blockchain per dimostrare l'esistenza di un diritto IP altrimenti difficilmente tutelabile e proteggere i diritti IP (sia quelli registrati che quelli non registrati) nelle ipotesi di plagio, contraffazione o concorrenza sleale, acquisendo la prova dell’illecito riscontrata sul web.

Alla finale della StartCup Sicilia hanno partecipato le 9 idee imprenditoriali che si sono classificate ai primi tre posti nelle competizioni promosse nei mesi scorsi dalle Università di Catania, Messina e Palermo.

Sono stati selezionati per il Premio Nazionale per l’innovazione, oltre Kymia e CertiCloud., anche le idee imprenditoriali Sottoinsù (Università di Catania), Guardian-Secure Carry On (Università di Catania), AG Padel (Università di Messina), Muco-Skin (Università di Palermo).

Il Premio della StartCup Sicilia consiste, per i selezionati, nella partecipazione al Premio Nazionale per l’Innovazione, che quest’anno si terrà a Roma il 30 novembre e il 3 dicembre.

La premiazione è stata introdotta dagli interventi di Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia e di Gaetano Armao, Assessore regionale all’Economia. A seguire sono intervenuti Marcantonio Ruisi, coordinatore regionale della StartCup Sicilia e di StartCup Palermo, Rosario Faraci, Coordinatore della StartCup Catania, e Sabrina Conoci, Coordinatrice della StartCup Messina, che hanno presentato l’evento e i team partecipanti. Successivamente si sono svolte le presentazioni dei progetti da parte dei team finalisti. La proclamazione del team vincitore di StartCup Sicilia e degli altri finalisti è stata effettuata da Roberto Cassata, Responsabile Relazioni con il Territorio Sicilia di UniCredit.

“UniCredit - ha affermato Salvatore Malandrino, Responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia - è impegnata sul territorio, in partnership con le Università siciliane e gli incubatori d’impresa, a supportare la nascita e lo sviluppo di nuove start up con l'obiettivo primario di contribuire alla ripartenza dell’economia dell’isola e di favorire l’inclusione lavorativa dei giovani. Alcuni numeri rappresentano la vivacità dell’ecosistema siciliano dell’innovazione. A ottobre 2021 il numero di startup innovative iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese dell’isola è pari a 649, con un aumento di oltre il 30% rispetto a quelle iscritte ad ottobre 2019. Crescono anche le PMI innovative, che passano dalle 41 del 2019 alle 66 dell’ottobre di quest’anno. Oltre al sostegno a StartCup Sicilia la banca ha avviato, già da alcuni anni, il programma nazionale UniCredit Start Lab, una piattaforma a sostegno di startup e PMI con progetti innovativi nei settori Life Science, Clean Tech, Digital e Innovative Made in Italy. Nell’ultima edizione sono pervenute dalla Sicilia 38 business plan e il 57% dei progetti è stato presentato da under 35. Incoraggiamo lo sviluppo delle startup anche attraverso incontri settoriali con i clienti della banca, attività di mentoring e training manageriale avanzato”.