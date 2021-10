Ospedale di Modica primo per produttività chirurgica: lo segue Taormina

I 342 interventi eseguiti nei primi sei mesi del 2021 fanno della chirurgia del 'Maggiore' di Modica la più produttiva in Sicilia, anche in riferimento al periodo di degenza. E' quanto emerge dal Controllo di gestione delle Aziende sanitarie siciliane. Con una degenza media di 5 giorni, l'equipe chirurgica di Modica, guidata da Goffredo Caldarera, precede quella dell'ospedale San Vincenzo di Taormina con 314 interventi e quella dell'Ingrassia di Palermo con 233. All'interno dell'Asp di Ragusa, la chirurgia dell'ospedale "Guzzardi" di Vittoria registra 190 interventi nei primi sei mesi dell'anno (escludendo quelli di chirurgia vascolare), mentre sono 173 al Giovanni Paolo II di Ragusa. Anche sul fronte degli interventi ha avuto un ruolo chiave la campagna vaccinale in corso che ha permesso una ripresa dell'attività di sala operatoria.