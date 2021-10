L'amministrazione comunale di Pachino ha istituto per la commemorazione dei defunti, 2 novembre prossimo, un bus navetta che sarà in funzione dalle 7 del mattino alle 17. Il bus sarà possibile prenderlo in piazza La Malfa, piazza Vittorio Emanuele, Indipendenza, Piazza Verdi (scuola Sgroi) e Marzamemi. Il servizio è gratuito e gli utenti dovranno essere muniti di mascherina e green pass.