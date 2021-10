Covid, nel Ragusano le persone positive al virus sono 168

Nessun nuovo decesso nel Ragusano a causa del covid . Resta quindi fermo a 371 il numero dei morti dall'inizio della pandemia. Stabile il numero delle persone positive al virus. Sono 168: 155 si trovano in isolamento domiciliare, 7 ricoverati in ospedale, 5 in Rsa Covid e 1 in Foresteria. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 3 Acate, 4 Chiaramonte, 22 Comiso, 2 Giarratana, 11 Ispica, 5 Modica, 0 Monterosso, 5 Pozzallo,

54 Ragusa, 4 Santa Croce, 4 Scicli, 41 Vittoria.