Maltempo, a Siracusa stato di allerta: la Prefettura coordina tutti i sindaci

Il prefetto di Siracusa Giusi Scaduto in vista dell'arrivo di Medicane, l'uragano mediterraneo che a partire da stanotte dovrebbe abbattersi sulla Sicilia sud orientale, ha attivato il Centro di coordinamento dei soccorsi (Ccs), organo che coordina l'azione di sindaci, forze dell'ordine, protezione civile, Asp e Anas. Dalla Prefettura è arrivato l'invito a limitare al massimo gli spostamenti. A Siracusa piove da diverse ore ma le raffiche di vento intenso sono previste a partire dalla mezzanotte. In ogni Comune è stato comunque attivato il Con, centro operativo comunale per coordinare i servizi di soccorso e assistenza alla popolazione. Anche domani scuole chiuse così come cimiteri, impianti sportivi pubblici e privati. Non si registrano particolari situazioni di pericolo: sotto osservazione l'area di Riviera Dionisio il Grande dove ha ceduto una parte di costone roccioso in mare. Inibito l'accesso all'area del vicino Monumento ai Caduti.

(Nella foto il Prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto)