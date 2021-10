Due studenti uccisi a colpi di pistola ad Ercolano

Due studenti incensurati di 26 e 27 sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco ad Ercolano, in provincia di Napoli. Il fatto è avvenuto in via Marsiglia.

A sparare, secondo quanto si è appreso sarebbe stato il proprietario di una abitazione alla periferia di Ercolano. L'uomo, pare vittima in passato di furti, ha esploso diversi colpi con una pistola detenuta legalmente. La sua posizione è adesso al vaglio degli inquirenti.

Secondo una prima ricostruzione i due giovani erano in una autovettura intorno all'una di notte quando sono stati raggiunti da diversi colpi d'arma da fuoco. Si erano recati ad un campo di calcetto che si trova poco lontano dal luogo della tragedia. Poi sulla strada del ritorno si sarebbero fermati a scambiare due chiacchiere in auto.