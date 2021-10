Biden a colloquio con Mattarella, poi incontra Draghi alla vigilia del G20

Clima, pandemia e rapporti con l'Unione Europea: questi - si è appreso - i temi centrali dell'incontro tra il presidente Usa Joe Biden e il capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale. Biden ha riconosciuto "l'ottimo lavoro" fatto dall'Italia sui vaccini. E ha ricordato che gli Stati Uniti condividono la necessità di vaccinare i Paesi più fragili senza distinguere tra Paesi alleati e no. Biden si è poi recato a Palazzo Chigi per un bilaterale con il premier Mario Draghi a margine del G20. In mattinata lungo incontro del presidente Usa con Papa Francesco: un'ora e un quarto, una udienza più lunga degli standard, anche rispetto ai Stai facendo un lavoro straordinario. Abbiamo bisogno di dimostrare che le democrazie possono funzionare e che possiamo produrre un nuovo modello economico. Tu lo stai facendo". Così il presidente statunitense Joe Biden al premier Mario Draghi, nel corso del bilaterale a Palazzo Chigi.

"Voglio essere chiaro: la Francia e' un partner estremamente prezioso": cosi' il presidente Usa, Joe Biden, nel sedersi accanto al suo omologo, Emmanuel Macron, a Villa Bonaparte, presidente francese. Poco prima, salutandosi all'arrivo del presidente americano all'ambasciata francese presso la Santa Sede, i due -che non si erano mai visti dopo la crisi dei sottomarini generata dall'annullamento di un contratto francese con l'Australia- si erano stretti la mano e salutati. E mentre entravano - Biden con un ampio sorriso, Macron appena piu' tirato- un giornalista ha chiesto al presidente americano se avrebbe chiesto scusa al collega francese. "A chi?", ha risposto secco il presidente americano.