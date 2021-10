Covid, 141 i positivi nel Ragusano: i morti salgono a 373

Cala ancora il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano, ma il bollettino dell'Asp del 29 ottobre segnala altri due morti che si riferiscono, però, al mese di agosto. Si tratta di un uomo di 94 anni di Modica, e di una donna di 85 anni, vittoriesi. Entrambi i decessi sono avvenuti a casa. I morti, dunque, dall'inizio della pandemia salgono a 373. I positivi sono 141: 131 in isolamento domiciliare, 7 ricoverati in ospedale, 2 nella RSA Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa e 1 in Foresteria. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 1 Acate, 4 Chiaramonte Gulfi, 18 Comiso, 4 Giarratana, 2 Ispica, 9 Modica, 0 Monterosso, 6 Pozzallo, 51 Ragusa, 3 Santa Croce Camerina, 1 Scicli, 32 Vittoria.