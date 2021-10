Tumori al seno, Rosolini aderisce all'iniziativa Lilt: il Municipio si illumina di rosa

"Anche il comune di Rosolini partecipa all’iniziativa Nastro Rosa 2021 per la prevenzione del tumore al seno. Da stasera e fino a domenica 31 ottobre il Palazzo comunale si illuminerà di Rosa per sensibilizzare alla prevenzione". L'iniziativa è stata voluta dagli assessori donne della giunta di Giovanni Spadola, Concetta Cappello e Marilena Schifitto.

“Abbiamo immediatamente accolto l’invito della Lilt e della Fondazione Airc perché riteniamo fondamentale sensibilizzare alla diagnosi precoce e vogliamo richiamare l’attenzione delle donne sull’importanza del tempo da dedicare al proprio corpo e alla propria salute. Siamo convinte - affermano le due assessore - che diffondere la cultura della prevenzione sia uno degli strumenti più importanti nella lotta del tumore al seno. Purtroppo la situazione pandemica ha allontanato molte donne dagli screening e dalle visite senologiche ma riteniamo che sia quanto mai vitale non abbassare la guardia ed estendere sempre di più il concetto di prevenzione”.