Calcio, per il Modica è tempo di Coppa: domenica al "Barone" la stracittadina con il Frigintini

Archiviato momentaneamente il campionato, il Modica Calcio di Giancarlo Betta (nella si “tuffa” in Coppa Italia, dove per la gara di andata dei sedicesimi di finale, domenica al “Vincenzo Barone” riceverà la visita dei “cugini” del Frigintini. In settimana la squadra rossoblù ha lavorato regolarmente per preparare al meglio la “stracittadina”, che nel doppio confronto (il return match è in programma al “Pietro Scollo” il 7 novembre) metterà in palio il passaggio agli ottavi di finale della competizione che permetterà alla squadra che arriverà fino in fondo il salto nel campionato di Eccellenza.

“La Coppa Italia – spiega mister Betta – è una competizione importante a cui tutti noi teniamo molto. Per questo motivo dovremo affrontare la gara con il Frigintini con il massimo impegno e la massima determinazione, anche perchè ci troveremo di fronte una squadra ben attrezzata e organizzata che sta facendo bene in campionato e sono sicuro che vorrà fare altrettanto anche in Coppa Italia. Si tratta di un derby - continua – e va affrontato come tale senza cali di tensione e con il massimo rispetto dei nostri avversari. Noi - conclude Giancarlo Betta - stiamo lavorando per arrivare nelle migliori condizioni possibili all'impegno, sappiamo che quello di domenica è soltanto il primo tempo e dovremo stare attenti e cercare di essere concentrati e determinati come lo siamo stati domenica scorsa con lo Sporting Eubea”.

Il tecnico dei rossoblù, intanto, causa allerta meteo, ha spostato a sabato alle 10,15 l'allenamento di rifinitura prima di diramare la lista dei convocati per il “stracittadina” di Coppa Italia, che avrà inizio alle 14,30 e sarà diretta dal signor Antonio Gabriel Haba di Caltanissetta con la collaborazione dei signori Diego Pernicone di Catania e Manuele Finocchiaro di Acireale.

I biglietti sono acquistabili al costo di 5 euro solo in prevendita (domenica non ci sarà botteghino) alla Pasticceria Pulino in viale Manzoni a Modica Alta, all'American Bar di viale Quasimodo al quartiere Vignazza, al Mojo Caffè in via Risorgimento al quartiere Sorda e al Bar Tabacchi La Contea in via Nazionale (vicino al “Vincenzo Barone”).