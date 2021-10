Domani ancora scuole chiuse a Catania, i negozi apriranno alle 14

Scuole chiuse domani a Catania per l'allerta meteo rossa. Lo prevede un'ordinanza che sarà firmata nelle prossime ore dal sindaco Salvo Pogliese. Resteranno chiusi anche i mercati all'aperto, mentre per tutti gli altri esercizi commerciali verrà disposta d'intesa con la Prefettura l'apertura posticipata alle 14. Il provvedimento non sarà valido per gli esercizi 'essenziali', compresi alimentari e attività di somministrazione di cibi e bevande, che rispetteranno i loro normali orari.