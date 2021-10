Vittoria, ricevuto al Comune gioielliere vittima di un furto con "spaccata"

Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello (nella foto) e la Giunta comunale hanno incontrato il gioielliere Vincenzo Scibilia, vittima di un furto perpetrato con la tecnica della spaccata ai danni della sua gioielleria di via Cavour, avvenuto nella notte del 25 ottobre.

Il sindaco e gli assessori hanno espresso la loro solidarietà al titolare del negozio e alla sua famiglia per i danni subiti a seguito dall’atto criminoso. Il primo cittadino ha convocato una riunione a Palazzo Iacono per affrontare il problema della sicurezza urbana.

All’incontro hanno partecipato tutti i rappresentanti sindacali territoriali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl e i rappresentati delle associazioni di categoria, l’associazione Corso Cavour, la Confcommercio, la Confesercenti la Cna e l’Ascom di Vittoria. Nel corso della riunione è stato deciso di chiedere un incontro al prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, per avviare un tavolo di concertazione riguardante le misure più idonee da adottare per la sicurezza urbana. “Riteniamo imprescindibile affrontare il tema della sicurezza laddove questa viene minata da atti criminali che lasciano preoccupazione e inquietudine. È nostro dovere mobilitarci affinché la città rimanga tutelata dalla possibile recrudescenza degli attacchi della criminalità organizzata” - ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello.