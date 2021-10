Augusta, caduti 150 millimetri di pioggia: allagamenti e negozi chiusi

Non concede tregua il maltempo che si è abbattuto sulla Sicilia orientale. Augusta è tra i comuni più colpiti e sin dalle prime ore dell’alba è rimasta isolata, con le vie di collegamento in entrata ed uscita invase dall’acqua. La pioggia che imperversa sulla città sin dalla notte scorsa impedisce gli spostamenti nella parte periferica. “Una quantità d’acqua di circa 150 millimetri, che solitamente cade in otto-dieci mesi si è abbattuta su Augusta - ha detto il sindaco Di Mare - vanificando ogni soluzione di prevenzione che avevamo messo in atto e mettendo a dura prova l’incessante lavoro dei Vigili del fuoco e dei volontari di Protezione civile che sono impegnati sul territorio da stanotte. Invito i cittadini a restare a casa”. Particolarmente colpite dalle abbondanti piogge sono la zona di piazza Fontana e di contrada Scardina, che risultano allagate, impedendo di raggiungere l’Ospedale. Chiusi tutti i negozi del centro storico, che alle 18 appariva deserto. Anche a Brucoli la situazione è critica: il borgo marinaro è rimasto isolato per diverse ore per via degli allagamenti. Il complesso abitativo della Gisira, sempre in località Brucoli, risulta ancora isolato a causa dell’ esondazione del torrente Porcaria, che rende impraticabile l’unica via di accesso. In serata si attende il picco del maltempo, che ha già messo a dura prova Augusta e che continua a creare apprensione tra i cittadini, come si registra dalle discussioni sui social.

Massimo Casertano