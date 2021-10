E' morto Rossano Rubicondi quarto marito di Ivana Trump

È morto Rossano Rubicondi, personaggio televisivo e modello, quarto marito di Ivana Trump. A dare la notizia, su Twitter, è stata Simona Ventura. "Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio. Rip", scrive la conduttrice.

A dare dei dettagli in più sulla scomparsa dell’imprenditore diventato anche un volto televisivo, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi: «Sono sconvolto e addolorato. Molto addolorato. È morto Rossano Rubicondi e aveva solo 49 anni. Pare cancro, alla pelle, un melanoma». E ancora: «Aveva un carattere non sempre facile, con qualche difficoltà a dominarsi. Ma sicuramente, e qui non ho il minimo dubbio, era una persona buona, molto buona, dotato poi di una simpatia trascinante, contagiosa».