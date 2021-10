Modica, auto in fiamme in via Risorgimento: intervento dei pompieri

Paura ieri sera in via Risorgimento a Modica per un'auto in fiamme. Dal vano motore dell'auto, improvvisamente, è uscito del fumo. Il conducente ha avuto la prontezza di spirito di spegnere il motore e di lasciare l'abitacolo. E' stato dato l'allarme e in pochi minuti è arrivata sul posto una squadra di Vigili del fuoco del distaccamento di Modica. L'incendio è stato spento e sono state eliminate eventuali criticità legate al propagarsi delle fiamme ad altre vetture. Nessun problema per il conducente dell'auto - una Mercedes - e per le persone.