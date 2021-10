Servizi antidroga ad Avola, un arresto e una denuncia: sequestrati stupefacenti

Nell’ambito di servizi antidroga degli uomini del Commissariato di Polizia di Avola, è stato arrestato un avolese di 25 anni e denunciato un uomo di 41 anni, anch’egli residente ad Avola, accusati entrambi di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato, diretti dal dottor Mario Venuto, effettuavano un servizio antidroga nei pressi di Via Santa Lucia ove notavano due persone che, mal celando un certo nervosismo, stavano cedendo dello stupefacente ad un assuntore. Accertato che sotto i loro occhi si stava perpetrando un episodio di spaccio, i poliziotti intervenivano e bloccavano i due . Il primo, il giovane venticinquenne, occultava in un bidone dell’immondizia 34 dosi di cocaina. Ad entrami sono stati trovati contanti per un totale di 833 euro, probabile provento dell’attività di spaccio. Durante le fasi dell’operazione di Polizia, il quarantenne teneva nei confronti degli agenti atteggiamenti violenti e minacciosi per i quali è stato, anche, denunciato per minacce e violenza a pubblico ufficiale.