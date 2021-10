Pachino, in giro malgrado fosse ai domiciliari: arrestato

Nell’ambito dei controlli delle persone sottoposte ad obblighi, i Carabinieri della Stazione di Pachino si sono recati presso il domicilio di un 32enne del luogo sottoposto agli arresti domiciliari. Il giovane non era in casa e pertanto sono iniziate le ricerche che hanno permesso di rintracciarlo, pochi minuti più tardi. L’uomo è stato arrestato per evasione e ricondotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa di essere processato per evasione.