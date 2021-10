Ragusa, a Palazzo Antoci si presenta libro "Il museo degli amori perduti"

“Il museo degli amori perduti”, Armando Dadò editore, è l’ultima fatica letteraria della scrittrice toscana Valentina Giuliani che verrà presentata all’interno dello storico Palazzo Antoci a Ragusa questa domenica 31 ottobre alle ore 18. Una cornice unica e particolare per un pomeriggio di cultura in cui l’autrice discuterà con il pubblico sulle tematiche dell’amore e della sofferenza ad esso legata, filo conduttore delle numerose situazioni raccontate nel libro. Storie d’amore sospese e che prendono spunto dagli oggetti, rappresentati finemente dalle illustrazioni dell’artista elvetica Barbara Fässler, ma che l’autrice è riuscita a rendere frizzanti e leggere, perché se anche il ricordo di qualcosa ci appare opprimente, esso è solo un semplice ricordo effimero, un qualcosa del passato che possiamo lasciarci alle spalle. Un libro che ci svela come il potere dell’amore supera qualsiasi barriera e accomuna tutti gli uomini.

A presentare l’atteso incontro sarà la scrittrice ragusana Costanza DiQuattro. Per partecipare all’incontro è necessaria la prenotazione gratuita online attraverso il sito internet www.palazzoantoci.it o presso la libreria Ubik (ex Paolino) a Ragusa. Le sale di Palazzo degli Antoci, situato in via Giacomo Matteotti 42 a Ragusa, si aprono dunque alla città per ospitare un pomeriggio di cultura e di lettura. Non sarà l’ultimo. La proprietaria Franca Antoci, insieme alla figlia Raffaella Pinzero, stanno lavorando a tante altre iniziative.